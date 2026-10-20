Dijon : un atelier pour prévenir les TMS dans l’agroalimentaire

Le 26 novembre, Vitagora organise un atelier consacré aux troubles musculosquelettiques (TMS) dans les locaux d’Eurogerm, à Saint-Apollinaire, près de Dijon. La rencontre, prévue de 14 h à 17 h, permettra d’aborder les conséquences économiques et juridiques de ces troubles ainsi que les moyens de les prévenir.

Dans l’industrie agroalimentaire, les TMS sont associés à 97 % des maladies professionnelles reconnues. Ils représentent également plus de 930 000 journées de travail perdues chaque année. Ces troubles ont des répercussions sur la santé des salariés, mais aussi sur le fonctionnement des entreprises : absentéisme, difficultés d’organisation des équipes, coûts supportés et effets sur leur performance.





Des outils concrets pour les entreprises

L’atelier s’adresse aux professionnels des ressources humaines, aux responsables QHSE et aux responsables de production des entreprises agroalimentaires. Il abordera les effets des TMS sur l’activité des entreprises et les moyens d’agir pour limiter les risques.

Les participants pourront notamment examiner les facteurs de risque, les coûts associés à ces troubles ainsi que les responsabilités juridiques des employeurs. Les questions liées à la prévention, aux maladies professionnelles et à l’inaptitude seront également abordées avec l’éclairage d’une avocate en droit social.

Un atelier ludique et participatif animé par un masseur-kinésithérapeute proposera des exercices, des conseils et des outils de prévention. Les professionnels pourront aussi partager leurs expériences et discuter des pratiques susceptibles d’être mises en place en entreprise. Le programme prévoit également une présentation des solutions adoptées par Eurogerm.



