Dunkerque : La CUD organise une grande collecte solidaire de jouets

Dans les foyers français, un jouet reste en moyenne stocké pendant 5 ans avant qu'on ne s'en sépare. Pour leur offrir une seconde vie, tous les jeux et jouets qui méritent mieux que le placard sont donc attendus dans les points de collecte, parmi lesquels : Les jouets électriques ou électroniques (à piles ou secteur), les jeux d'intérieur (poupées, figurines, peluches, jeux de construction), les jeux de société et les puzzles, les jeux d'extérieur (draisiennes, jeux de plage, etc.), et les jouets cadeaux issus de menus enfants ou de magazines. L'objectif de la «Grande Collecte Solidaire des Jouets» est d'informer sur les gestes de tri et d'ancrer le réflexe du don solidaire au cœur des habitudes. Et pour faciliter ce geste, l’opération s’étend à 43 magasins, 36 bureaux de poste, et 35 associations dans le Nord, pour démultiplier les points de collecte au plus près des habitants.

Réemploi solidaire et recyclage : l'union de deux éco-organismes

Pour garantir qu'aucun jouet ne soit laissé de côté, ecosystem et Ecomaison, les deux éco-organismes chargés du réemploi et du recyclage des jeux et jouets, s'allient pour former un véritable front commun. Grâce à cette collaboration, tous les produits collectés en novembre, qu’ils soient électriques ou non, seront pris en charge et confiés aux associations partenaires pour connaître une seconde vie. Consultez les informations pratiques sur le site de l’opération : jedonnemesjouets.fr