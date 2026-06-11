La rencontre, qui aura lieu le 18 juin 2026, s’inscrit dans un contexte marqué par des évolutions économiques difficiles à anticiper pour les entreprises et les acteurs locaux. Les participants bénéficieront d’un décryptage de la situation nationale, avec un focus sur les dynamiques régionales en Bourgogne-Franche-Comté et en Saône-et-Loire. L’analyse sera présentée par un représentant de la Banque de France, avec une lecture des tendances conjoncturelles et de leurs impacts sur l’activité locale. Cette séquence vise à offrir des éléments d’aide à la décision dans un environnement économique jugé instable.



Cybersécurité et prévention des fraudes

Une seconde intervention portera sur les risques liés aux fraudes et aux cyberattaques, devenus plus fréquents et plus complexes. Un référent cybersécurité de la Gendarmerie nationale présentera les principales menaces observées et les réflexes à adopter pour limiter les risques. L’accent sera mis sur la sensibilisation et la prévention, afin d’améliorer la protection des entreprises et des structures face aux intrusions numériques et aux tentatives d’escroquerie.



Un échange entre experts et acteurs économiques

Prévue de 18h00 à 20h00 dans les locaux de la CCI à Mâcon, la rencontre réunira experts institutionnels et acteurs économiques. Elle devra permettre des échanges directs autour des enjeux actuels, entre analyse économique et sécurité numérique. L’inscription est obligatoire avant le 15 juin 2026.