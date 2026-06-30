Prévue initialement le 30 juin à Chalon-sur-Saône, la réunion d’information sur l’emploi d’un salarié à domicile a été annulée en raison des fortes chaleurs. Organisée par le Département de Saône-et-Loire, en partenariat avec la Fédération des particuliers employeurs de France (FEPEM) et avec le soutien de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), elle a été reprogrammée au mercredi 16 septembre, de 14h à 16h, à la Maison des associations, espace Jean-Zay. Cette rencontre s’adresse aux personnes âgées de 60 ans et plus, aux personnes en situation de handicap ainsi qu’aux proches aidants qui emploient, ou envisagent d’employer, un salarié à domicile pour les aider dans les actes de la vie quotidienne.



Des conseils pratiques pour les particuliers employeurs

La réunion permettra aux participants de mieux connaître leurs obligations et les démarches liées à l’emploi d’un salarié à domicile. Les échanges porteront notamment sur la rédaction du contrat de travail, les formalités de déclaration et de rémunération, la gestion des congés, des absences ou des arrêts maladie, ainsi que les procédures à suivre en cas de rupture du contrat. Les organisateurs présenteront également un service gratuit d’accompagnement téléphonique destiné à répondre aux questions des particuliers employeurs et à les guider dans leurs démarches administratives. Les salariés à domicile pourront aussi participer à cette rencontre si leur employeur les y invite. Le nombre de places étant limité, les inscriptions devront être effectuées avant le 9 septembre, par téléphone ou par courrier électronique auprès du Département de Saône-et-Loire.