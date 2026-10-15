En Moselle, l’UE57 triple son soutien aux juges consulaires

Élus par leurs pairs, les juges consulaires sont des chefs d’entreprise bénévoles qui mettent leur expérience au service de la justice commerciale. Ils interviennent pour régler les litiges entre sociétés, mais aussi pour accompagner les dirigeants confrontés à des difficultés économiques. Leur action vise notamment à prévenir les problèmes et à favoriser la sauvegarde de l’activité et des emplois.

Leur connaissance concrète de la gestion d’une entreprise leur permet d’appréhender les dossiers avec pragmatisme et écoute. Ces responsables connaissent les contraintes liées aux salariés, aux investissements et aux projets. Ils consacrent une partie de leur temps à aider d’autres entrepreneurs, malgré les responsabilités qu’ils continuent d’assumer dans leur propre activité.

Alors que les entreprises traversent une période économique difficile, l’UE57 estime que le rôle de ces bénévoles est devenu particulièrement essentiel. Leur association fonctionne grâce à leurs cotisations et au soutien de plusieurs partenaires du monde économique. Ces moyens restent modestes au regard de l'importance de leur mission.

En triplant sa participation, l'UE57 entend jouer pleinement son rôle d'acteur responsable, aux côtés des juges consulaires comme des entreprises en difficulté. Elle souhaite également mieux faire connaître l’engagement discret de ces juges, considérés comme des acteurs indispensables à la prévention des défaillances et à la solidité du tissu économique mosellan.