En Seine-Maritime, un premier hébergement labellisé Accueil Vélo

Installée dans un jardin, la tiny house dispose d’un équipement complet et se situe à seulement 500 mètres de la Véloroute des Thermes. Sa labellisation, valable jusqu’en octobre 2029, reconnaît l’engagement de ses propriétaires à proposer un accueil répondant aux besoins des voyageurs à vélo.

Cette première distinction sur le territoire d’Inter Caux Vexin constitue un repère pour les cyclotouristes à la recherche d’étapes adaptées à leur parcours. Elle offre également une visibilité supplémentaire à cet hébergement indépendant, en l’intégrant à un réseau national identifié par les amateurs de tourisme à vélo.

Le tourisme à vélo, un marché à développer

À l’échelle nationale, le cyclotourisme représente un segment du tourisme qui associe déplacements, découverte des territoires et consommation de services locaux. Les voyageurs à vélo peuvent avoir besoin d’hébergements accessibles depuis les itinéraires, de solutions pour stationner leur vélo ou encore de services adaptés à leur étape. La qualité de l’accueil et la lisibilité de l’offre constituent ainsi des critères importants pour les professionnels qui souhaitent capter cette clientèle.

La marque Accueil Vélo permet d’identifier les établissements engagés dans une démarche d’accueil adaptée aux cyclistes, à proximité d’un itinéraire cyclable. Pour les territoires traversés par des véloroutes, le développement de cette offre peut contribuer à structurer les étapes et à encourager les visiteurs à prolonger leur séjour. En Seine-Maritime, cette première labellisation en Inter Caux Vexin marque une nouvelle étape dans la mise en valeur des services destinés aux touristes à vélo.