5 milliards d'euros. C'est l'investissement consenti pour transformer la friche industrielle du Parc des Soufflantes à Escaudain, en un campus technologique prêt à accueillir des datacenters. Ce projet se fait avec le soutien de la Communauté d’Agglomération de La Porte du Hainaut.

Ce projet est le plus important de Data4 en France, qui a déjà transformé les anciennes usines d’Alcatel (campus de PAR01) et de Nokia (campus de PAR03) en Île-de-France pour créer l’un des plus grands hubs de datacenters en Europe, de 500 MW. Le hub d'Escaudain aura une puissance de 700 MW sur 33 hectares. Le site a bénéficié de la procédure «fast track» lancée par le gouvernement français et RTE l’année dernière pour identifier des emplacements «prêts à l’emploi» et faciliter l’installation de data centers, afin de répondre aux ambitions nationales en matière d’innovation et d’intelligence artificielle. Quatre datacenters de nouvelle génération seront construits pour développer le campus au cours des années à venir.

«Avec le soutien des autorités nationales et régionales et de la Communauté d’Agglomération de La Porte du Hainaut, nous allons pouvoir redynamiser ce territoire grâce à l’industrie numérique et construire les infrastructures souveraines, durables et compétitives dont la France et l’Europe ont tant besoin», explique Olivier Micheli, President et CEO du groupe Data4.