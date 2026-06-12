Eva Huault, l'actrice au naturel qui secoue le cinéma français

Sa verve et son authenticité en font l'un des visages les plus inattendus du cinéma français ces dernières années: Eva Huault, à l'affiche de "Shana" qui sort mercredi, est une actrice que tout le monde s'arrache, du cinéma d'auteur aux séries Disney+.

Cigarette au bout des doigts, haut zippé en épais tissu gris clair et legging noir évasé, Eva Huault affiche un style simple quand elle rencontre l'AFP.

En plein marathon promotionnel pour le film "Shana", l'actrice de 28 ans se dit surprise par l'engouement qu'elle suscite. "Ca me fait un peu bizarre et un peu peur".

Sa présence, son phrasé sans artifice, avec des tournures propres à sa génération, ont séduit ces dernières années de nombreux cinéastes, et son rôle marquant dans "Le Roi David", moyen-métrage de Lila Pinell, a été multirécompensé.

"Shana", de la même réalisatrice, est l'adaptation de cette histoire en long-métrage, avec Noémie Lvovsky dans le rôle de la mère.

Eva Huault y joue une jeune fille à la vie cabossée, en rupture familiale, qui vivote de petits trafics pendant que son compagnon dort en prison.

Lorsque sa grand-mère décède, Shana hérite d'une bague censée la protéger du mauvais œil. Elle décide de la vendre, ce qui déclenche une série de mésaventures.

Café à Belleville

Cette comédie dramatique est directement inspirée des anecdotes racontées par Eva Huault à Lila Pinell lors de longs échanges autour de cafés dans le quartier de Belleville, à Paris, à la fin des années 2010.

A l'époque, Eva Huault est serveuse dans un café à Saint-Denis et Lila Pinell jeune réalisatrice. Les deux femmes se sont rencontrées dix ans plus tôt, alors que la cinéaste tournait son film de fin d'étude, un documentaire sur une colonie de vacances organisée par l'Union des enfants socialistes juifs.

Eva, 9 ans, attire l'attention de Lila Pinell. "J'adorais la filmer et je sentais qu'elle aimait ça aussi", raconte-t-elle.

Après s'être perdues de vue, les deux femmes se retrouvent par hasard et Eva, devenue jeune adulte, se livre à Lila. "Je ne sais même pas pourquoi (...) je vais commencer à lui raconter des histoires de ma vie, des histoires que je vis avec mes copines", raconte-t-elle.

"J'aimais son humour, sa façon de voir les choses, le fait qu'il y a plein de choses absurdes dans le réel et qu'elle savait le saisir", se rappelle Lila Pinell.

Elle la convainc de jouer dans "Le Roi David", qui suit une jeune banlieusarde enchaînant les déboires mais rebondit à chaque fois. C'est le début d'une nouvelle vie pour Eva Huault, qui quitte alors son travail de serveuse.

Profil rare

"Je m'amuse tellement, j'ai du mal à croire que je puisse vivre de ça, c'est lunaire pour moi", exprime l'actrice qui rechignait jusqu'à il y a peu à s'identifier comme telle.

Les propositions affluent, "un luxe" se réjouit Eva Huault, qui aimerait aussi recevoir des offres plus diverses. "Pour l'instant, on ne m'a pas proposé un truc qui est très différent de moi".

On la verra bientôt dans "Surveillant!", une série Disney+ aux côtés de Jean-Pascal Zadi, Audrey Lamy et Benjamin Tranié, et elle s'apprête à en tourner une autre pour la même plateforme avec Virginie Efira et Niels Schneider.

Elle est aussi à l'affiche du prochain film de Dominique Cabrera et de celui de Raphaël Quenard, prévu pour 2027.

"Je sais qu'elle est super talentueuse. Après, que sa carrière décolle comme ça, c'est quelque chose dont ni moi ni elle n'avions conscience", s'étonne Lila Pinell.

Pour elle, Eva Huault incarne "une fille qu'on n'a pas beaucoup vue au cinéma".

L'actrice dit rêver de jouer dans des films en costume ou de tourner avec Quentin Tarantino ou Sam Levinson. "C'est mon rêve de travailler avec lui", assure cette fan de la série "Euphoria", dont il est le créateur.