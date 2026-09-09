La production des deux nouvelles unités de Rouvignies doit correspondre à la consommation électrique d’environ 3 500 foyers. Selon FDE, leur exploitation permettrait également d’éviter l’émission de quelque 550 000 tonnes de CO₂ équivalent par an.

Depuis le début de l’année, quatre nouveaux moteurs ont été mis en service par le groupe, portant son parc à 19 unités et ses capacités de production à la hausse de 27%. FDE indique par ailleurs avoir sécurisé l’acquisition de 16 nouveaux moteurs, dont le déploiement est prévu progressivement au cours des trois prochaines années. «Avec 19 unités en production et 16 moteurs supplémentaires déjà sécurisés, nous disposons de tous les leviers pour doubler notre capacité de production d'électricité verte d'ici trois ans et poursuivre la création de valeur pour nos actionnaires», déclare Antoine Forcinal, DG de FDE.

Chaque nouvelle unité pourra bénéficier du dispositif d’obligation d’achat auprès d’EDF. Une fois l’ensemble des moteurs installés et opérationnels, le programme devrait générer près de 18 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel supplémentaire et environ 10 millions d’euros d’EBITDA, selon les projections communiquées par la structure.

Le gaz de mine constitue l’une des activités historiques de FDE. Le groupe l’utilise notamment pour l’injection sur le réseau gazier et la production d’électricité verte. Il développe parallèlement d’autres activités liées à la production d’énergie, notamment le gaz naturel renouvelable en Norvège, avec un nouveau site dont la mise en service est annoncée d’ici fin 2027.