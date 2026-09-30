Fête de la Science : Meuse Grand Sud explore les saveurs

À travers cette programmation, Meuse Grand Sud s’appuie sur plusieurs équipements et acteurs locaux pour proposer une dizaine de jours consacrés aux liens entre science et alimentation. Les animations débuteront les 2 et 10 octobre avec des ateliers sensoriels et des dégustations organisés à l’EPL AGRO. Une balade scientifique et gourmande est également programmée le 10 octobre avec l’Office de Tourisme, tandis que les médiathèques accueilleront des contes et ateliers destinés au jeune public les 7 et 10 octobre. Certaines activités nécessitent une inscription en raison du nombre limité de places.

Au-delà de la dimension pédagogique, cette programmation met en avant des sujets liés à l’alimentation, aux perceptions sensorielles et aux savoir-faire agricoles et agroalimentaires. La mobilisation de l’EPL AGRO et des acteurs locaux permet également de rapprocher le public des filières qui participent à l’activité économique du territoire. Les animations gratuites doivent ainsi favoriser la découverte des sciences à partir d’un sujet du quotidien.

La science investit les enjeux alimentaires

À l’échelle nationale, la Fête de la Science constitue chaque année un temps de médiation entre chercheurs, établissements d’enseignement, entreprises et grand public. L’alimentation fait partie des domaines où les sciences interviennent directement, de la production agricole aux procédés de transformation, en passant par la nutrition et l’analyse sensorielle. Ces thématiques concernent également les entreprises des secteurs agricole et agroalimentaire, qui s’appuient sur la recherche et l’innovation pour faire évoluer leurs produits et leurs procédés.