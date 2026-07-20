FM Logistic noue un partenariat logistique avec Adopt

Le groupe mosellan FM Logistic et Adopt ont conclu un partenariat d'une durée de six ans afin d'accompagner le développement de la marque et d'assurer la gestion de sa chaîne d'approvisionnement. Cette collaboration s'appuie sur la proximité entre la plateforme d'Escrennes et le site de production d'Adopt, avec l'objectif de renforcer une chaîne d'approvisionnement implantée en France. «En signant un contrat de 6 ans avec FM Logistic, nous avons choisi un partenaire qui partage notre culture d’entreprise : exigeante, humaine, engagée, positive et tournée vers le long terme, pour accompagner notre croissance», souligne Virginie Leys, directrice des Opérations, Adopt.

Dans le cadre de cet accord, FM Logistic assurera les opérations logistiques de la marque depuis sa plateforme d'Escrennes. Ce partenariat s'inscrit dans la stratégie de développement d'Adopt et repose sur l'expertise de FM Logistic dans le domaine de la logistique des produits cosmétiques. «Remporter la confiance d'Adopt est une fierté collective et incarne un très beau partenariat entre deux entreprises françaises. C'est l'engagement total de nos équipes, du service commercial, au bureau d'études jusqu'aux opérations, en passant par nos experts cosmétique, qui nous a permis de faire la différence. En deux mois et demi, nous avons construit un dispositif complet, opérationnel et performant. Ce démarrage réussi est le reflet de ce que FM Logistic sait faire», déclare François Regnier, directeur général France, FM Logistic.