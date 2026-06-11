



La Région Bourgogne Franche-Comté et la Banque des Territoires viennent d’officialiser un partenariat visant à renforcer la disponibilité et la qualité du foncier économique sur le territoire régional, y compris dans la Côte-d’Or. La convention a été signée en présence de Jérôme Durain, président du Conseil régional, et d’Antoine Saintoyant, directeur de la Banque des Territoires et directeur général adjoint de la Caisse des Dépôts.

Accompagner la qualification des sites industriels

La région dispose d’environ 900 hectares de foncier économique viabilisé et disponible. Cette offre reste toutefois dispersée et ne permet pas encore de répondre pleinement aux besoins liés à la réindustrialisation. Face aux objectifs de zéro artificialisation nette, la qualification des sites existants devient prioritaire.

En Côte-d'Or, le foncier économique disponible est estimé à environ une cinquantaine d'hectares, répartis entre de nombreuses petites zones d'activités. Selon l'IMDEX 2026, seuls les parcs d'activités de la métropole dijonnaise disposent de capacités d'implantation supérieures à 10 hectares. Cette configuration traduit une offre fragmentée, dans un contexte de tension foncière et de recherche d'optimisation des zones existantes.

Un accompagnement technique et financier

L’accord prévoit un accompagnement conjoint pour réaliser les études nécessaires à la qualification des sites industriels. La Banque des Territoires apportera son expertise en ingénierie et participera au financement d’études de faisabilité, de diagnostics fonciers et d’analyses des risques. Elle soutiendra aussi des sites productifs régionaux, notamment ceux non retenus dans le cadre du programme « Sites clés en main France 2030 ».

Une stratégie foncière à long terme

Au-delà de cet accord, la Région souhaite structurer une stratégie foncière visant à renforcer son attractivité économique. Elle prévoit notamment la création d’un label régional des grands sites productifs pour mieux identifier les zones à potentiel industriel. Par ailleurs, une réflexion sera également menée avec la Banque des Territoires et les intercommunalités sur la maîtrise du foncier économique à long terme.



