Face à un jury d'experts, 17 projets portés par des jeunes seront en lice, illustrant l'engouement croissant de la nouvelle génération pour la création d'entreprise.

Une attractivité entrepreneuriale et des recruteurs de premier plan

L'événement de ce jeudi au Centre Prouvé met en lumière une jeunesse de plus en plus tournée vers l'entrepreneuriat. Ce forum, porté par l'association étudiante de Mines Nancy, rassemble des candidats aux projets innovants et de grands recruteurs nationaux. De grandes entreprises et institutions telles qu'EDF, ArcelorMittal France, Amazon, Suez ou encore la Marine nationale viendront ainsi à la rencontre des futurs ingénieurs et managers. Pour la première fois, un espace exclusif sera également dédié aux start-up et PME du territoire afin de valoriser les opportunités locales d'emploi.

Des outils innovants pour propulser les carrières professionnelles

Pour accompagner les mutations du marché du travail face à l'intelligence artificielle, les organisateurs déploient des dispositifs innovants. Les participants inscrits aux simulations d'entretien et aux corrections de CV recevront un guide de préparation conçu avec un expert international. Ce support incitera les étudiants à anticiper leurs trajectoires de carrière à l'horizon de trois, cinq ou dix ans. En parallèle, des ateliers pratiques incluant des séances de portrait professionnel et l'impression de CV en couleur seront accessibles pour maximiser l'impact des candidats auprès des exposants.

Une telle mobilisation confirme que le Forum Est-Horizon reste un tremplin économique régional incontournable, où se dessinent déjà les stratégies managériales et les innovations de demain.