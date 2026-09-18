Le réseau QuattroPole, qui réunit Luxembourg, Metz, Sarrebruck et Trèves, proposera plusieurs tables rondes pour permettre aux quatre villes de présenter leurs expériences et les projets qu’elles développent sur leur territoire. Au fil des échanges, il sera notamment question de commerce, de numérique, de tourisme et de développement durable.

À Luxembourg, les échanges porteront sur les boutiques éphémères mises en place dans le centre-ville. Le principe : permettre à des entrepreneurs d’occuper temporairement des locaux commerciaux afin de tester leur activité, tout en redonnant vie à des espaces vacants. La Ville de Metz présentera pour sa part ses démarches autour de la Smart City et de la transformation numérique. Les données sont notamment utilisées pour mieux comprendre les besoins du territoire et accompagner les politiques publiques. Mobilité, énergie, environnement et gestion des déchets feront partie des sujets abordés.

Le tourisme au centre des échanges à Sarrebruck

À Sarrebruck, c’est le tourisme qui sera au centre des discussions. La ville s’intéressera à son rôle dans l’économie locale, l’attractivité du territoire et les coopérations possibles avec les territoires voisins. Enfin, Trèves consacrera sa table ronde à la durabilité et à l’entrepreneuriat à impact. Les échanges porteront notamment sur la façon dont les entreprises peuvent intégrer les enjeux sociaux et environnementaux à leur activité, dans un contexte marqué par les tensions économiques et la raréfaction des ressources.

Le Forum QuattroPole s’adresse aux personnes intéressées par les évolutions économiques et urbaines de la Grande Région. L’accès est gratuit, sur inscription auprès de QuattroPole.