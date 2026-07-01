Pour la septième année de suite, les ventes en ligne ont établi un nouveau record en 2025, en hausse de 7% avec près de 200 milliards d'euros dépensés sur Internet par les Français, a annoncé mercredi la Fédération du commerce en ligne et de la vente à distance (Fevad).

L'e-commerce est "durablement ancré dans le quotidien des Français", s'est félicité dans un communiqué le délégué général de la Fevad, Marc Lolivier, soulignant "la résilience" du secteur dans "un contexte politique et économique incertain".

Cela étant, l'e-commerce n'a pas "d'immunité face aux crises" et se montre "plus sensible que jamais aux arbitrages des ménages", a-t-il nuancé auprès de l'AFP.

En 2024, les ventes en ligne avaient également réalisé leur meilleur résultat avec un chiffre d'affaires de 175,3 milliards d'euros.

Le nombre de transactions a augmenté de 11% en 2025, sur un panel de 158.000 sites marchands en France comptabilisés par la Fevad. Et les Français effectuent en moyenne 75 commandes par an sur internet, soit plus d'une par semaine, pour un montant annuel de 4.657 euros.

L'année dernière, les ventes de services "ont maintenu leur dynamique" avec une progression de 9%, contre 4% pour la vente de produits.

Dans le détail, les acheteurs commandent principalement en ligne des équipements pour la maison et de l'habillement. Globalement, les ventes non-alimentaires sont très présentes sur les sites d'e-commerce.

Par ailleurs, "la seconde main s'installe durablement dans les usages de l'e-commerce", a noté la Fevad, alors que 4 "cyberacheteurs" sur 10 ont commandé au moins un produit d'occasion dans l'année.

La plateforme Vinted est le deuxième site comportant le plus de clients (plus de 10 millions) en France en 2025, derrière le géant Amazon.

Mais l'e-commerce demeure, selon Marc Lolivier, confronté à "des défis importants". Parmi eux, la Fevad pointe "une accélération technologique sans précédent", portée par le "levier clé" de l'intelligence artificielle (IA).

En effet, 94% des vendeurs en ligne ont intégré l'IA générative sur leurs plateformes et près d'un client sur trois l'utilise lors de ses achats.

L'IA est le sujet central de la conférence annuelle de la Fevad, qui réunit les grands acteurs autour de diverses tables rondes mercredi à Paris.