François Patriat : l’Université Bourgogne Europe salue sa mémoire









L’Université Bourgogne Europe (UBE) a appris avec une profonde tristesse le décès de François Patriat, ancien président du Conseil régional de Bourgogne de 2004 à 2015. François Patriat a marqué durablement la vie du territoire bourguignon, notamment par l’engagement de la Région en faveur de l’enseignement supérieur et de la recherche durant ses mandats.





Son engagement a contribué à soutenir le développement des sites universitaires bourguignons et à accompagner les transformations du paysage académique et scientifique de la région. Ancien ministre et sénateur de la Côte-d’Or, il a consacré près d’un demi-siècle à la vie publique, témoignant d’un attachement profond à la Bourgogne et à ses habitants.





L’UBE a adressé ses plus sincères condoléances à la famille et aux proches de François Patriat, ainsi qu’à l’ensemble de celles et ceux qui l’ont côtoyé et accompagné tout au long de son engagement au service du territoire. Un soutien particulier a été exprimé à son frère, Claude Patriat, professeur émérite de science politique et membre du CREDESPO, en cette période difficile.