Fretin : le supermarché en ligne Picnic annonce des recrutements

En quatre ans, Picnic est passé de deux collaborateurs à... 1 800 ! L'entreprise néerlandaise cherche à renforcer ses équipes dans ses deux centres de préparation de commande, l'un situé à Moissy-Cramayel (77) et l'autre dans le Nord, à Fretin ; ainsi que dans ses 17 hubs de livraison. Picnic va recruter en CDI à temps plein ou à temps partiel 40 livreurs et 40 préparateurs de commandes dans les Hauts-de-France.

Ouverture de nouveaux entrepôts

Sur la région, l'entreprise est dirigée par Grégoire Borgoltz. Présente à Valenciennes depuis 2021, Picnic a depuis émergé dans d'autres villes du Nord-Pas-de-Calais : Lille, Douai, Lens, Noyelles-Godault, Wasquehal... «C'est important pour nous d'embaucher nos collaborateurs en CDI car nos runners (livreurs, ndlr) sont les ambassadeurs de Picnic et sont les seuls à rencontrer nos clients. Nous accélérons aussi le recrutement de postes de managers sur l'Ile-de-France pour anticiper l'ouverture de nouveaux entrepôts» a précisé le directeur des opérations France.

Créé en 2015 aux Pays-Bas par quatre cofondateurs, Picnic propose un supermarché 100% en ligne, en combinant les prix des hypermarchés et la livraison gratuite à domicile dans des voiturettes 100% électriques.