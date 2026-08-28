Entreprises
Lens (62) Lens (62)
En bref

Fretin : le supermarché en ligne Picnic annonce des recrutements

Pour poursuivre sa croissance, Picnic lance une campagne de recrutement avec plus de 200 postes annoncés, particulièrement dans le Nord, sur son site logistique de Fretin. L'entreprise néerlandaise est implantée depuis 2021 dans les Hauts-de-France.

Ajouter La Gazette France à vos sources préférées Ajouter La Gazette France à vos sources préférées
©Picnic

©Picnic

Par Amandine Pinot
La Gazette Nord-Pas-de-Calais
Publié le 28 août 2026

En quatre ans, Picnic est passé de deux collaborateurs à... 1 800 ! L'entreprise néerlandaise cherche à renforcer ses équipes dans ses deux centres de préparation de commande, l'un situé à Moissy-Cramayel (77) et l'autre dans le Nord, à Fretin ; ainsi que dans ses 17 hubs de livraison. Picnic va recruter en CDI à temps plein ou à temps partiel 40 livreurs et 40 préparateurs de commandes dans les Hauts-de-France.

Ouverture de nouveaux entrepôts

Sur la région, l'entreprise est dirigée par Grégoire Borgoltz. Présente à Valenciennes depuis 2021, Picnic a depuis émergé dans d'autres villes du Nord-Pas-de-Calais : Lille, Douai, Lens, Noyelles-Godault, Wasquehal... «C'est important pour nous d'embaucher nos collaborateurs en CDI car nos runners (livreurs, ndlr) sont les ambassadeurs de Picnic et sont les seuls à rencontrer nos clients. Nous accélérons aussi le recrutement de postes de managers sur l'Ile-de-France pour anticiper l'ouverture de nouveaux entrepôts» a précisé le directeur des opérations France.

Créé en 2015 aux Pays-Bas par quatre cofondateurs, Picnic propose un supermarché 100% en ligne, en combinant les prix des hypermarchés et la livraison gratuite à domicile dans des voiturettes 100% électriques. 

entreprise : PICNIC Accéder aux données entreprise : PICNIC