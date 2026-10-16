Baie de Somme Habitat vient donc de célébrer la pose de la première pierre d’une résidence de 30 logements individuels qui seront proposés à la location en novembre prochain, selon la mise en service prévisionnelle. L’engagement remonte à juillet 2024. Les travaux, confiés à Kalilog, ont débuté fin novembre 2025 sur un terrain de plus de 5 000 m2, à deux pas du centre ville, rue Lucien-Desenclos.



Un environnement pratique et accessible

Au final, la résidence se situera impasse Desenclos. Elle sera constituée de 10 T3, 18 T4 et 2 T5. Elle proposera pour chacun d’entre eux un extérieur privatif, adapté aux besoins des familles. Elle sera certifiée PRESTATERRE BEE_RE 2020, Bbio-20%. Une pompe à chaleur individuelle les alimentera en eau chaude sanitaire et en chauffage. Les futures habitants bénéficieront d’un environnement pratique et accessible, à moins de 15 minutes à pied des écoles, du collège du lycée, d’un cabinet médical et d’une importante zone commerciale regroupant de nombreux commerces et services.

Président de Baie de Somme Habitat, Angelo Tonolli a souligné qu’à fin 2025, plus de 300 demandes de logements locatifs étaient en attente. Un parc ancien et indigne en serait la principale cause : «Nous ne sommes pas dans une zone tendue mais je ne vois pas de signes de détente», a t-il estimé.

Emploi-logement-salariés

Comme plusieurs intervenants l’ont souligné, le territoire du Vimeu est riche de nombreuses entreprises industrielles qui peinent à recruter. Il est donc essentiel de renforcer le lien emploi-logement-salariés sur le territoire tout en proposant des loyers abordables. Ce projet va d’ailleurs renforcer l’attractivité de Friville-Escarbotin et du Vimeu, qualifié de «joyau», par Allan Depoilly le nouveau maire de la commune. Il resterait d’ailleurs des possibilités foncières de mener d’autres projets dans la commune.

Côté loyer, il faudra compter par exemple 529 euros par mois hors charges pour un T4 de 84, 37 m², dont la réalisation a été financée par un prêt locatif à usage social ou 468,25 euros s’il a été construit via un prêt locatif aidé d’intégration. Les couples intéressés doivent s’adresser à BSH. Une commission décidera de l’attribution des logements.

L’opération s’élève à plus de 5, 9 millions d’euros pour BSH. Le bailleur social bénéficie d’une subvention de 1,11% de la part de l’Etat. Il a contracté deux emprunts : 80,27% du montant de l’opération auprès de la banque des territoires et 3,62% auprès d’Action Logement. 15% sont réalisés sur fonds propres. Ce projet constitue la troisième opération de Baie de Somme Habitat sur la commune. Il complétera une offre de 54 logements locatifs sociaux au 1er janvier 2026.



