Bella Terra, futur cœur du réacteur de la « Sport Valley »

Imaginé et développé par la mairie de Marcq-en-Baroeul depuis 20 ans, le projet de «Sport Valley» implanté dans le quartier des Belles Terres, entre dans la dernière phase de son développement. Ce pôle dédié au sport, à la santé et aux loisirs, regroupe le complexe sportif Domyos, le centre de bien-être Calicéo, la halle sportive couverte, le skatepark, ou encore le club de parachutisme, le golf et le polo. Mais désormais, la Sport Valley va changer de visage avec Bella Terra. Ce nouvel ensemble tertiaire mixte, actuellement en construction, réunira du sport, des loisirs, des restaurants, des bureaux, un grand espace de coworking ainsi que des professionnels de santé.

«Une implantation en résonance des autres usages»

Au total, le projet s'étend sur 16 000 m² répartis sur quatre bâtiments. 7000 m² seront dédiés aux loisirs. On retrouvera notamment la franchise 4Padel avec dix terrains tandis que le deuxième acquéreur n'est pas encore connu. L'ensemble immobilier compte également deux bâtiment tertiaires soit 8000 m² réunissant un cabinet d'avocats, une agence de gestion en patrimoine, un centre esthétique, une mutuelle, une crèche ainsi que des professionnels de santé (médecin du sport, podologue, ophtalmologue...). Enfin, trois restaurants - 1 000 m² au total - s'installeront au cœur d'une place centrale entourée d'une promenade et viendront dynamiser la zone à la fois en semaine et le week-end. Cet ensemble a été pensé pour être ouvert sur le quartier du pavé stratégique : «Notre implantation vient en résonance des autres usages. L'idée était de rendre le site complètement ouvert et perméable. Et nous avons la certitude que le lieu va trouver du public 7 jours sur 7», estime Justine Wibaux, directrice de la communication d'Aventim.

Livraison en septembre 2027

Si les travaux de construction ont véritablement commencé début 2026, la livraison, elle, est prévue, pour la rentrée de septembre 2027. Côté tertiaire, la moitié de la surface a été vendue. Les surfaces des lots varient fortement en fonction des bâtiments allant de 65 m² pour des bureaux jusqu'à près de 2000 m² pour les loisirs. «Les surfaces à la vente sont très diverses. Actuellement, nous sommes les seuls à vendre des petits espaces de moins de 100 m² mais aussi des lots tous dotés d'un espace extérieur, jardin ou balcon, dans la MEL» précise Jo Six, chef de projets Aménagement et Promotion chez Nhood. A noter que le projet a prévu 300 places de parking dont 20% électrifiables ainsi qu'un parking privatif de 110 places et un parking à vélo. Des pistes cyclables venant effectivement entourer cette nouvelle zone. Bella Terra, dont les travaux représentent environ 20 millions d'euros, est développé conjointement par le promoteur Aventim, l'opérateur immobilier Nhood pour le compte de l'investisseur Ceetrus, ainsi que l'agence MAES Architectes et l'agence Land, paysagiste concepteur à Marcq-en-Barœul.

Au cœur d'un écosystème végétal et sauvage

Bella Terra intègre une forte dimension écoresponsable. Les bâtiments tertiaires sont construits à partir de béton bas carbone et de bois français. Quant aux bâtiments dédiés aux loisirs, ils sont faits à partir de bois 100% biosourcé. Par ailleurs, un «cocon sanctuarisé pour la faune et la flore» viendra englober le nouvel ensemble immobilier. Enfin, côté restaurants et promenade, là encore, l'aspect écoresponsable a primé : «Nous avons fait le choix d'ingrédients locaux du territoire tels que la clôture en châtaigne et le pavé en gré» témoigne Claire Peucelle, paysagiste. Ce projet s'installera donc au cœur d'un écosystème végétal, local et sauvage.