La Communauté Urbaine d'Arras (CUA) engage 50 000 € dans le cadre de la deuxième édition de son appel à projets lié au Projet Alimentaire Territorial (PAT). Ce programme vise à financer les initiatives des associations locales qui agissent pour l'alimentation durable et l'accès au "bien manger". L'échéance pour le dépôt des candidatures est fixée au 30 septembre 2026.

Une enveloppe globale de 50 000 € pour stimuler l'économie sociale et solidaire

Cet appel à projets s'inscrit directement dans la stratégie de bifurcation écologique portée par le projet de territoire "Grand Arras 2040". Avec un montant minimal de subvention fixé à 1 000 € par dossier, la CUA cible les investissements matériels, les frais de fonctionnement (dont les salaires) ainsi que les achats de fournitures. Les actions financées doivent s'aligner sur l'un des 9 objectifs du PAT, à l'image des projets de l'édition précédente qui avaient permis de distribuer des produits laitiers ultra-locaux dans les écoles.

Des critères précis pour dynamiser l'écosystème local

Pour prétendre à ce soutien financier, les associations candidates doivent obligatoirement être implantées sur le territoire de la CUA ou y déployer leurs activités. Le dispositif cible des thématiques variées et cruciales pour l'économie locale : la lutte contre le gaspillage, l'autonomie alimentaire, l'éducation à la nutrition ou encore le soutien direct à l'agriculture de proximité. L'an dernier, six structures, dont SOLAAL et A PRO BIO, avaient bénéficié de ce levier de croissance.

Les dossiers de candidature doivent être complétés de manière totalement dématérialisée sur la plateforme officielle (demarche.numerique.gouv.fr) avant la date limite(30 septembre 2026). Cette dotation institutionnelle confirme la volonté du Grand Arras de structurer une filière alimentaire résiliente et créatrice de valeur locale.







