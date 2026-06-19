Grandvilliers : Linéa Semences développe le lin de demain

Le salon technique Lin’Ovation vient de se dérouler à Ailly-le-Haut-Clocher, dans la Somme. Il était organisé par Arvalis, organisme de recherche appliquée agricole. Parmi les acteurs essentiels de la filière présents : Linéa Semences. Installée à Grandvilliers, l’entreprise est spécialisée dans la production de variétés de lin. Elle s’appuie sur un réseau d’essais dans de nombreux terroirs. La multiplication de semences de ses plus jeunes générations est assurée en interne avec son propre réseau de producteurs



Anticiper le réchauffement climatique

Lors des deux jours, les professionnels ont pu découvrir de toutes petites parcelles de variétés qui ne seront pas commercialisées avant plusieurs années comme GTP 60. «Cette fibre de printemps a pour particularité d’avoir une haute tolérance à l’oïdium ou moisissure blanche», explique Christophe Pineau, responsable recherche et innovations.

Créée en 2001, Linéa semences (14 salariés) a su être avant-gardiste pour permettre à cette culture exigeante qu’est celle du lin de se développer dans toute la zone de production linière française (176 000 hectares en 2025 et +10% chaque année) située en grande majorité dans les Hauts-de-France, la Normandie et l’Ile-de-France. Ses équipes ont su anticiper le réchauffement climatique depuis plus de vingt ans. «Les gens ne voulaient pas le croire. Le temps nous a donné raison», souligne t-il.

L’obtenteur a pu compter sur ses quatre coopératives actionnaires présentes dans des départements liniers : Agylin à Yvetot en Seine-Maritime, Neubourg à Neubourg dans l’Eure, Calira à Martainneville dans la Somme et Lin2000 à Grandvilliers. Elles lui permettent de travailler à la fois sur les lins textiles et oléagineux de type printemps et hiver de demain.

Une fibre sensible

Car il faut en moyenne dix ans pour sortir une nouvelle variété. «Le lin est une fibre qui grandit vite et qui est sensible aux aléas climatiques, ajoute Christophe Pineau. Semée en mars/avril, le lin de printemps va connaitre un stress hydrique en mai quand il va manquer d’eau. Le lin d’hiver, semé lui fin septembre/début octobre, développe un plus gros système racinaire. Il est plus résistant au stress hydrique mais la qualité de fibre n’a pas rattrapée pour le moment celle de printemps».

Depuis 2010, Linéa Semences travaille en partenariat avec l’université de Picardie Jules-Verne d’Amiens pour améliorer l’efficacité de ses programmes de sélection en travaillant notamment sur les connaissances des maladies.

En 2025, elle a commencé à commercialiser Terréo. «Elle mesure de 10 à 15 cm de plus que les autres variétés avec une capacité à faire de la hauteur même en année limitante. Elle est tolérante à l’oïdium. D’après les résultats Arvalis 2025, elle est arrivée troisième en rendement lin teillé», conclut notre interlocuteur.