



Dans les communes de Hauteville-lès-Dijon et Daix, GRDF réalise 2,8 kilomètres de travaux pour relier la future unité de méthanisation Agriplateau au réseau de distribution. Cette installation est portée par GFP Energies et six agriculteurs du territoire. L’opération s’appuie sur une technologie de canalisation visant à réduire l’empreinte carbone du chantier et les opérations liées aux matériaux utilisés.

Une technique de pose moins émettrice

Le 10 juin dernier, GRDF a procédé à l’installation d’une canalisation en polyéthylène pré-enrubanné. Cette opération consiste à recouvrir la canalisation d’une gaine géotextile résistante permettant d’enfouir directement les conduites dans le sol sans utilisation de sable dans les tranchées. Elle permet d’éviter jusqu’à 350 tonnes de sable et de gravats par kilomètre, de réduire d’environ 8 tonnes de CO₂ par kilomètre et de réutiliser les déblais sur site. Elle vise également à réduire le trafic lié à l’approvisionnement en matériaux et à améliorer la sécurité grâce à un fil traceur facilitant le géoréférencement du réseau.

Le chantier comprend 2 065 mètres de canalisation pour le raccordement de l’unité et 745 mètres de modernisation du réseau à Daix. À terme, l’installation produira 13,4 GWh de gaz vert par an, soit l’équivalent de la consommation d’environ 730 foyers.

Le gaz vert issu de la méthanisation de matières organiques est injecté dans les réseaux exploités par GRDF. Il représente aujourd’hui 16 % de la consommation de gaz en Côte-d’Or. L’objectif est d’atteindre 25 % de gaz vert dans les réseaux régionaux d’ici 2030.



