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Hénouville inaugure une voie verte et une pompe à chaleur géothermique

À Hénouville, deux nouveaux équipements ont été inaugurés le 14 octobre : une voie verte de 1,2 km et une pompe à chaleur géothermique pour les bâtiments communaux. Ces projets concernent les mobilités douces et la réduction de la consommation énergétique des collectivités.

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© Commune d'Hénouville. Hénouville associe mobilité douce et chauffage géothermique.

© Commune d'Hénouville. Hénouville associe mobilité douce et chauffage géothermique.

Par J.M
La Gazette Normandie
Publié le 15 octobre 2026 - Mis à jour le 15 octobre 2026

À Hénouville, la transition écologique prend deux formes concrètes : une voie verte aménagée le long de la RD 67 et un système de pompe à chaleur par géothermie destiné aux bâtiments communaux. 

Inaugurés le 14 octobre par la commune, la Métropole Rouen Normandie, la préfecture et l’Ademe Normandie, ces équipements concernent deux postes importants de l’action publique locale : les déplacements et l’énergie.

La nouvelle voie verte s’étend sur 1,2 km. Elle doit permettre de développer les déplacements à vélo dans la commune, en complément des trajets automobiles. Le second équipement repose sur la géothermie, qui utilise la chaleur du sous-sol pour contribuer au chauffage des bâtiments. 