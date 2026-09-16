Hodéfi Awards : à la découverte de 31 entreprises lauréates

La Ferme des Templiers, à Verlinghem, a accueilli mardi 15 septembre la nouvelle édition des Hodéfi Awards. Une soirée consacrée aux entrepreneurs innovants des Hauts-de-France, entre remise de trophées, témoignages et networking. Les 31 entreprises de la promotion Hodéfi 2025 ont été mises à l’honneur, réunissant au total 47 lauréats. Une nouvelle promotion qui illustre, par la diversité de ses projets et de ses secteurs d’activité, le dynamisme de l’innovation régionale.

La soirée était animée par Aurélie Vermesse, présidente de la CCI Hauts-de-France, et Antoine Perruchot, président d’Hodéfi. Plusieurs dirigeants et figures de l’innovation régionale sont également venus partager leur expérience. Parmi les intervenants : Matthieu Corbillon (MEL), Antoine Cumin (Mov'N Tec), Virginie Dubois (Roquette), Laurent Pruvost (ex-Exalta), Jean-Marie Savalle (ISAGRI) et Valérie Six (Région Hauts-de-France).

Prêts d'honneur et accompagnement

Depuis plus de quarante ans, Hodéfi accompagne les entreprises innovantes dans leur phase d’amorçage. En 2025, l’association a donc soutenu 47 lauréats, pour 2,2 millions d'euros de prêts d’honneur. Le dispositif repose notamment sur un accompagnement individuel pendant trois ans et l’accès au Hodéfi Club, qui rassemble plus de 300 membres. Pour les jeunes entreprises, l’enjeu est autant financier que stratégique.