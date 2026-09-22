Hornoy-le-Bourg : Anthony Blin rend les Poubelles propres

Sortir ses poubelles est un acte naturel. Les rendre propres beaucoup moins. C’est après avoir regardé une vidéo sur Facebook d’américains ayant lancé leurs activités de nettoyage de poubelles qu’Anthony Blin, 37 ans, a décidé de créer en août sa micro-entreprise dans ce domaine :



Un as du système D

«Je me suis dis que cela pouvait être une bonne idée car peu proposent ce service en France et encore moins à la campagne, raconte le jeune homme, salarié chez le verrier Saverglass à Feuquières. C’est vraiment important d’entretenir sa poubelle pour les odeurs qui en émanent et par respect pour les agents de ramassage. Beaucoup de gens ne le font pas par exemple car ils n’ont pas de point d’eau extérieur ou tout simplement pas de karcher».

Pour rendre ce travail moins pénible, Anthony Blin a aménagé une petite remorque. Il a créé un plateforme sur laquelle il pose les poubelles. Quand il les nettoie, l’eau sale, grâce à une rigole, descends dans une cuve. Gants aux mains et masque avec visière sur la tête, il commence par s’attaquer, à l’aide de son karcher à l’intérieur, qui parfois est dans un triste état.

Un beau secteur d’intervention

«Grâce à une brosse à toilettes dont j’ai rallongé le manche, j’ai créé un outil pour aller dans les coins, confie ce véritable MacGyver. J’ai aussi réalisé un grattoir à l’aide d’un râteau pour aller chercher ce qui colle. Une fois que l’ensemble est bien propre, j’essuie. Je mets les détritus dans un sac que je garde ou que le client reprend. Je passe environ dix minutes pour faire une poubelle».

Anthony Blin intervient dans un secteur entre Conty, Grandvillers, Aumale, Oisemont et Flixecourt. Il se rend chez les particuliers comme chez les professionnels et les collectivités : restaurateurs, crèches, pharmacies, PME/PMI… Côté tarifs, il faut compter dix euros pour une poubelle de 240l. Il a mis en place des forfaits (par exemple : 18 euros pour deux poubelles de 240l) et même des abonnements : sept euros par poubelle tous les mois, huit euros tous les deux mois et neuf euros tous les trimestres.

Pour s’organiser au mieux et réduire les couts de carburant, il organise des tournées sur le même secteur : «Je communique beaucoup sur Facebook pour informer les gens des communes où je vais me trouver et quand, précise t-il. Ca fonctionne très bien. Je fais passer aussi des dépliants avec toutes les informations sur mes prestations dans les boites aux lettres des habitants des communes dans lesquelles je passe. J’en dépose aussi chez des commerçants».