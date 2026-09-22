Accueillie par le représentant U2P, Union des entreprises de proximité, pour le département de l’Aisne, Mathieu Renaud, la présidente des Hauts-de-France, Marie-Andrée Roulleau, a passé la journée du jeudi 17 septembre dans la ville préfecture de Vervins, en Thiérache. Ces visites sont l’occasion de pousser la porte des commerces et des entreprises pour un contact direct et une discussion informelle avec les entrepreneurs sur les difficultés rencontrées dans l’exercice de leur activité au quotidien.

Perte de savoir-faire

Autour de Marie-Andrée Roulleau, la délégation a rapidement fait le constat qu’à Vervins comme ailleurs, beaucoup de devantures sont fermées. Chez le boucher, la discussion s’engage autour de la question de la transmission de la boutique. Installé depuis 55 ans, le patron prépare sa retraite et en toute franchise reconnaît ne pas pousser son fils à reprendre. A quelques pas du commerce, même réflexion chez le marchand de motos. Il a pris la succession de son père en 2012 qui avait lancé lui-même l’activité en 1991. «C’est compliqué en ce moment, l’activité est en dents de scie», résume le commerçant. «Même pour ceux qui vont bien, le chiffre d’affaires est en baisse», reconnaît Marie-Andrée Roulleau.

Savoir-faire et savoir-être

Côté recrutement, certains freins peuvent être levés, mais les employeurs soulèvent des questions quant au savoir-être des jeunes et au manque de disponibilité pour tutorer l’apprenant, notamment quand le patron est contraint de lui-même «remettre les mains dans le métier». «L’entreprise de proximité doit se réinventer» expose la représentante régionale de l’U2P autour de ce constat : «on ferme des magasins en ville, et on crée des micro-entreprises».

L’U2P relaie la parole de quatre grandes familles, les artisans du bâtiment (CAPEB), les métiers de l’alimentation en détail (CGAD), les métiers de service (CNAMS) et les professions libérales (UNAPL), autour d’une même philosophie «plus fort ensemble».