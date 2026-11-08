HugoDécrypte met l'Elysée en BD pour rajeunir la politique

De Charles de Gaulle à Emmanuel Macron, HugoDécrypte rencontre tous les présidents de la Ve République dans la BD "A l'Élysée", avec l'ambition de rendre la politique moins ennuyeuse à l'approche de la présidentielle.

"La bande dessinée a vraiment le pouvoir de parler à toutes les générations, des jeunes aux grand-parents", affirme Hugo Travers qui, avec son média HugoDécrypte, cherche à réconcilier la génération Z avec l'information.

Dix ans après avoir lancé sa chaîne YouTube, Hugo Travers a décidé en 2025 de publier chaque année une BD consacrée à un thème en lien avec l'actualité, en collaboration avec les éditions Allary.

Après un premier album sur la Russie, qui s'est vendu à 100.000 exemplaires selon l'éditeur, "l'idée d'en faire un sur la politique française s'est facilement imposée dans la perspective de l'élection de 2027", explique le journaliste de 29 ans à l'AFP en marge de la Foire du livre de Brive.

"A l’Élysée" est une œuvre collective créée avec Antoine Angé, alias Kokopello, au dessin, Thomas Cadène au scénario et l'historien Jean Garrigues comme conseiller historique.

Comme dans ses vidéos, HugoDécrypte se met en scène dans l'album : il traverse 60 ans d'histoire en dialoguant avec les présidents, Premiers ministres et autres personnalités publiques. "J'apparais comme le gars curieux, un peu naïf, qui leur pose des questions que tout le monde pourrait leur poser".

"Notre démarche n'était a priori pas évidente" car "beaucoup de jeunes ne suivent pas la politique. Ils la trouvent ennuyeuse et disent ne pas comprendre grand chose", témoigne-t-il. D'où l'importance de la pédagogie pour différencier les différents courants de pensée ou pour lier les attitudes du pouvoir aux soubresauts de l'opinion.

mal-être" des jeunes

C'est ainsi que l'album s'ouvre sur une scène de manifestation sociale sur la place de la République à Paris, comme un clin d’œil à l'actualité des dernières semaines. "On n'avait pas imaginé le mouvement lycéen", assure le dessinateur Kokopello.

Depuis plus d'un mois, l'équipe d'HugoDécrypte a été à la rencontre des manifestants pour les vidéos postées sur les réseaux sociaux et la série documentaire "En tension" diffusée sur France 5.

"Au-delà des revendications liées à l'éducation, ce mouvement témoigne d'un mal-être très profond chez les jeunes, lié à l'environnement, la politique, l'IA..., ce qui explique qu'il dure dans le temps", estime Hugo Travers.

De ce fait, "j'ai l'impression que la participation des jeunes sera plus importante à la prochaine présidentielle qu'en 2022".

Contrairement à certains youtubeurs, HugoDécrypte se garde de prendre position et revendique une neutralité conforme au "journalisme et à ses règles", précise le diplômé de Sciences-Po.

L'équipe d'HugoDécrypte emploie 45 personnes, dont une quinzaine possèdent la carte de presse.

Avec environ 25 millions d'abonnés cumulés sur les différents supports et plus d'un milliard de vues par mois, la petite entreprise est rentable, grâce notamment à la publicité et des partenariats avec des marques.

Et pourtant, elle refuse depuis le début de recourir aux abonnements. "Simplement parce que j'ai toujours voulu que notre travail soit accessible au plus grand nombre, aux jeunes notamment, qui n'ont pas toujours les moyens de se payer un abonnement", explique Hugo Travers.