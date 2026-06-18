L’investissement réalisé témoigne d’un rayonnement international, dépassant les frontières jusqu’au Chili et à la Nouvelle-Zélande. Ce succès illustre la capacité du territoire mosellan à soutenir des entreprises innovantes. Procado se distingue par sa fusion d’exigence artisanale et de puissance industrielle, en utilisant des cires végétales, des étiquettes françaises, des matières premières provenant majoritairement d’Europe ainsi que des cartons produits dans le Grand Est. L’entreprise, qui propose une large gamme de cosmétiques et de produits parfumés, renouvelle chaque année une quinzaine de collections pour répondre à une créativité constante. Cette approche axée sur le circuit court n'est pas seulement un argument commercial, mais un choix fondamental ancré dans l’identité de Procado.
Industrie
Inauguration du site industriel de Procado à Norroy-le-Veneur
Le 10 juin dernier, le Groupe Procado a inauguré son nouveau site industriel à Norroy-le-Veneur, en Moselle. Cet événement, marqué par la présence de Moselle Attractivité, souligne l’engagement de l’entreprise dans une démarche de croissance durable, avec un espace de production de 4 300 m².
© Moselle Attractivité.
Publié le 18 juin 2026