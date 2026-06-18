Inauguration du site industriel de Procado à Norroy-le-Veneur

L’investissement réalisé témoigne d’un rayonnement international, dépassant les frontières jusqu’au Chili et à la Nouvelle-Zélande. Ce succès illustre la capacité du territoire mosellan à soutenir des entreprises innovantes. Procado se distingue par sa fusion d’exigence artisanale et de puissance industrielle, en utilisant des cires végétales, des étiquettes françaises, des matières premières provenant majoritairement d’Europe ainsi que des cartons produits dans le Grand Est. L’entreprise, qui propose une large gamme de cosmétiques et de produits parfumés, renouvelle chaque année une quinzaine de collections pour répondre à une créativité constante. Cette approche axée sur le circuit court n'est pas seulement un argument commercial, mais un choix fondamental ancré dans l’identité de Procado.