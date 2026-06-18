La facturation électronique deviendra progressivement une obligation pour la grande majorité des entreprises à compter du 1er septembre 2026. Cette évolution réglementaire entraînera des adaptations dans les pratiques administratives, comptables et de gestion des organisations. Les entreprises sont ainsi appelées à se préparer en amont afin d’identifier les impacts de cette réforme sur leur fonctionnement quotidien et de mettre en place les outils adaptés.



Dans cette perspective, la CCI Côte-d’Or Saône-et-Loire propose un atelier en visioconférence le 29 juin 2026. Cette rencontre vise à fournir aux participants une première compréhension des nouvelles exigences et à les aider à anticiper les étapes de leur mise en conformité.

Un atelier pour accompagner les entreprises

Prévu sur une durée d’une heure, l’événement réunira plusieurs intervenants spécialisés dans les domaines de la comptabilité et de la gestion numérique. Les participants pourront notamment découvrir les principales obligations liées à la réforme, bénéficier d’un éclairage sur les conséquences pratiques de son application et obtenir des conseils sur le choix des solutions les plus adaptées à leur activité.



L’atelier comprendra également une présentation concrète d’un outil de gestion et de comptabilité permettant d’intégrer la facturation électronique dans les processus de l’entreprise. Une séance d’échanges avec des experts est également prévue afin de répondre aux interrogations des professionnels et de les accompagner dans la préparation de cette transition. À travers cette initiative, la chambre consulaire entend aider les entreprises à anticiper les changements à venir et à aborder cette réforme dans les meilleures conditions.