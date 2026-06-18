



Le Parc des Expositions de Paris Nord Villepinte accueille depuis, le 15 juin 2026, le salon Eurosatory, rendez-vous mondial des industries de défense terrestre, aéroterrestre et de sécurité. La Région Bourgogne Franche-Comté y dispose d’un pavillon régional, organisé par la Chambre de Commerce et de l’Industrie Régionale. Treize entreprises régionales sont réunies pour présenter leurs savoir-faire, dont la STI Genlis, basée en Côte-d’Or.

Dans un contexte international marqué par des enjeux de souveraineté, cette présence s’inscrit dans la stratégie régionale de valorisation des compétences industrielles, appuyée par une convention avec le ministère des Armées et par les pôles de compétitivité du territoire.

Une dynamique régionale structurée à l’international

La participation à Eurosatory s’inscrit dans le programme régional d’actions collectives à l’international, financé à hauteur de 900 000 euros par la Région. Ce dispositif accompagne chaque année environ 500 entreprises issues de secteurs stratégiques afin de favoriser leur développement à l’export et leur prospection sur les marchés mondiaux.

Dans ce cadre, une mission collective de visiteurs est également organisée par la Région et le Pôle Véhicule du Futur, réunissant neuf entreprises nivernaises dans une logique de diversification industrielle portée par le Territoire d’industrie Nevers Val de Loire.

Focus sur STI Genlis

Implantée en Côte-d’Or depuis 1988, STI Genlis est spécialisée dans le câblage électrique et l’intégration électrique pour l’industrie. Elle intervient notamment dans la fabrication de faisceaux électriques ainsi que dans le câblage d’armoires, de tableaux, de coffrets et de platines électriques.

STI Genlis développe également des activités d’assemblage de précision, de conditionnement et de tri industriel. Grâce à des équipements performants et des moyens de contrôle avancés, l’entreprise propose un accompagnement global, de l’étude à la réalisation des projets industriels.



