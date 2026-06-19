Eureka Handicap est créée en 2022 à partir de l’alliance entre Eureka, spécialiste de l’intérim d’insertion, et Atésia, entreprise adaptée. Elle a pour mission de former, accompagner et intégrer des travailleurs en situation de handicap dans l’emploi via des missions d’intérim. Son action s’inscrit fortement en Saône-et-Loire et plus largement en Bourgogne-Franche-Comté, où les tensions de recrutement restent élevées.

Depuis son lancement, environ 350 personnes ont été accompagnées et près d’une centaine de missions d’intérim ont été réalisées auprès d’entreprises locales. Le dispositif s’appuie sur un ancrage territorial marqué, avec une majorité de bénéficiaires issus du département, notamment autour de Mâcon, du Creusot et de Chalon-sur-Saône. Les profils suivis sont diversifiés, incluant des jeunes, des seniors et des habitants de quartiers prioritaires. L’accompagnement couvre l’ensemble du parcours, du sourcing à la gestion administrative, afin de sécuriser l’intégration professionnelle comme les besoins des recruteurs.

Cadre légal et flexibilité

Le dispositif s’inscrit dans l’obligation d’emploi de 6% de travailleurs handicapés imposée aux entreprises de plus de 20 salariés, avec des contributions financières en cas de non-respect pouvant atteindre plusieurs milliers d’euros par bénéficiaire manquant . Dans ce cadre, le recours à ce type de structure permet de réduire les pénalités tout en facilitant l’insertion durable.

Le modèle d’Entreprise Adaptée de Travail Temporaire apporte également une souplesse supplémentaire, notamment par la suppression des délais de carence entre missions, ce qui fluidifie les parcours et les besoins des employeurs. Le réseau, adossé à un groupe national de l’économie sociale et solidaire, affiche une dynamique de croissance et vise à doubler le nombre de personnes accompagnées à l’horizon 2026. L’objectif affiché est de renforcer l’idée que le handicap peut constituer un levier de diversité et de performance pour les organisations locales.