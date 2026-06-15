Initiative Metz : 20 ans au soutien des entrepreneurs mosellans

Créée en 2006 sous l’impulsion d’élus locaux, Initiative Metz s’est imposée comme un acteur clé du soutien à l’entrepreneuriat en Moselle. Réunie récemment à l’occasion d’une soirée anniversaire, l’association a retracé deux décennies d’engagement devant 200 participants (entrepreneurs accompagnés, partenaires, banquiers, experts-comptables et bénévoles).

Un modèle basé sur la confiance et l’accompagnement

Membre du réseau Initiative France, créé en 1985, Initiative Metz accompagne les porteurs de projet sur cinq intercommunalités : Eurométropole de Metz, Rives de Moselle, Sud Messin, Haut Chemin-Pays de Pange et une partie de Mad & Moselle.

L’association propose d’abord un accueil gratuit à tous les entrepreneurs, quel que soit le stade d’avancement de leur projet. Les équipes orientent ensuite les candidats vers les partenaires adaptés (CCI, CMA, Alexis ou BGE).

Pour 1 euro prêté, les banques accordent en moyenne 8 euros de financement complémentaire.

Les permanents accompagnent également les créateurs dans la structuration de leur business plan et la validation de leur modèle économique. Une fois le dossier prêt, les entrepreneurs peuvent solliciter un prêt d’honneur à taux zéro, sans garantie, accordé par un comité composé de chefs d’entreprise, banquiers et experts-comptables. Ces prêts vont de 1 500 à 30 000 euros, voire jusqu’à 90 000 euros pour certains projets innovants.

Plus de 3 500 emplois soutenus en vingt ans

Depuis sa création, Initiative Metz a accordé plus de 11,7 millions d’euros de prêts d’honneur. 890 entrepreneurs ont été accompagnés, permettant la création ou le maintien de 3 584 emplois sur le territoire. Le taux de pérennité des entreprises soutenues atteint 88% à trois ans.

L’activité s’est fortement accélérée depuis 2020, avec près de 500 dossiers financés en cinq ans. Une dynamique portée par une petite équipe de deux salariées mais surtout par un solide réseau de 70 bénévoles issus de l’écosystème économique local. En 2025, leur engagement a représenté plus de 1 300 heures de bénévolat.

Au-delà du financement, Initiative Metz mise aussi sur le suivi dans la durée et le parrainage par des chefs d’entreprise expérimentés afin de sécuriser les parcours entrepreneuriaux. Une philosophie qui continue de faire ses preuves vingt ans après la création de la structure.