Fondé à Mâcon il y a cinq décennies, Inter Ortho Lab poursuit son développement à Chaintré. L’entreprise spécialisée dans les prothèses dentaires sur mesure compte désormais 35 salariés et accompagne près de 250 clients. La majorité se situe dans un rayon de 150 kilomètres autour de Mâcon. Le laboratoire dispose aussi d’une antenne à Lyon.



Son activité couvre les prothèses fixes et mobiles, l’orthodontie et les implants. Il travaille également avec des chirurgiens maxillo-faciaux pour des réalisations spécifiques. En 2025, son chiffre d’affaires a atteint 5,2 millions d’euros, soit une progression de près de 20% en un an. Cette dynamique s’est accompagnée de près de 10 recrutements au cours des douze derniers mois.

Technologie et savoir-faire

Dans ses nouveaux locaux de la zone commerciale des Bouchardes, le laboratoire combine outils numériques et techniques artisanales. Numérisation, conception assistée par ordinateur et impression 3D métal sont utilisées pour concevoir les prothèses à partir des empreintes transmises par les chirurgiens-dentistes.



La fabrication est ensuite complétée par un travail manuel. Les céramistes ajustent notamment les teintes, les formes et les finitions. Ce nouveau site doit permettre à Inter Ortho Lab d’accompagner sa croissance, d’augmenter ses capacités de production et d’améliorer les conditions de travail de ses équipes. L’entreprise constitue ainsi un acteur de la filière dentaire dans le Mâconnais-Beaujolais.