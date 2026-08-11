Jarny : l’Aquapôle du Jarnisy est en travaux tout cet été

Aujourd’hui, je ne peux pas, j’ai piscine ! Et bien non, du côté de Jarny du moins au sein de l’Aquapôle du Jarnisy.

L’équipement est fermé pendant tout l’été du fait d’une vaste campagne de travaux menée par la Communauté de communes Orne Lorraine Confluences. Elle devrait s’achever le 13 septembre.

«Ces travaux répondent à un double objectif : améliorer la qualité d’accueil du public tout en renforçant la performance énergétique de l’équipement et la maîtrise des dépenses de fonctionnement», assure la structure intercommunale.



