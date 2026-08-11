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Jarny : l’Aquapôle du Jarnisy est en travaux tout cet été

La Communauté de communes Orne Lorraine Confluences est en train de mener une vaste campagne de travaux au cœur de l’Aquapôle du Jarnisy. Objectif : renforcer la performance énergétique de l’équipement et améliorer l’accueil du public. Les opérations durent tout cet été avec une réouverture prévue à la mi-septembre.

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© CC Orne Lorraine Confluences. Fermé tout l’été, l’Aquapôle du Jarnisy fait l’objet d’une vaste campagne de travaux. Réouverture programmée pour la mi-septembre.

© CC Orne Lorraine Confluences. Fermé tout l’été, l’Aquapôle du Jarnisy fait l’objet d’une vaste campagne de travaux. Réouverture programmée pour la mi-septembre.

Par Emmanuel Varrier
Les Tablettes Lorraines
Publié le 11 août 2026 - Mis à jour le 11 août 2026

Aujourd’hui, je ne peux pas, j’ai piscine ! Et bien non, du côté de Jarny du moins au sein de l’Aquapôle du Jarnisy. 

L’équipement est fermé pendant tout l’été du fait d’une vaste campagne de travaux menée par la Communauté de communes Orne Lorraine Confluences. Elle devrait s’achever le 13 septembre. 

«Ces travaux répondent à un double objectif : améliorer la qualité d’accueil du public tout en renforçant la performance énergétique de l’équipement et la maîtrise des dépenses de fonctionnement», assure la structure intercommunale. 