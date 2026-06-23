



La liste des lauréats du concours « Je filme le métier qui me plaît » a été dévoilée le 18 juin dernier à Dole. Au total 7 lauréats ont été distingués, dont 4 sont implantés en Côte-d’Or. La remise des prix s’est déroulée en présence de représentants de la Région et de l’association Euro-France. Le jury, composé de professionnels de l’éducation, de l’emploi et des médias, a évalué des films proposés par des jeunes issus d’établissements scolaires, de CFA, de missions locales et d’associations.

Au-delà des récompenses, l’objectif du concours est de mieux faire connaître les métiers et de rapprocher les jeunes du monde économique.

La Côte-d’Or particulièrement récompensée

Sur les quatre établissements côte-d’oriens récompensés, trois sont basés à Dijon. Le lycée Gustave Eiffel décroche le clap de diamant avec un film consacré à la maintenance des systèmes éoliens tandis que le lycée Saint-Joseph La Salle obtient le clap de platine pour le film « Une journée dans la peau d’un technicien de maintenance ». De son côté, le Groupe Alternance Dijon reçoit le clap d’argent pour « La passion n’a pas de genre », une production mettant en avant une mainteneuse bus et la déconstruction des stéréotypes dans un métier encore largement masculin.

Par ailleurs, le collège Jean Rostand de Quetigny est récompensé par le clap d’or avec un film consacré au sport de haut niveau et aux enjeux d’égalité entre femmes et hommes.



