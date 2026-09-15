Journées du patrimoine : ces lieux de l’Aisne à découvrir autrement

À la Caverne du Dragon, à Oulches-la-Vallée-Foulon, les scolaires seront accueillis le vendredi 18 septembre dans le cadre de l’opération « Les Enfants du Patrimoine ». Ils pourront notamment participer à une visite guidée du champ de bataille et mieux comprendre l’histoire des lieux. Le week-end, la Caverne du Dragon sera ouverte gratuitement au public. Les visiteurs pourront découvrir ce site emblématique de la Première Guerre mondiale à travers des visites organisées de 10 h à 18 h, avec un dernier départ à 16 h 30.

Les Archives départementales ouvrent leurs coulisses

À Laon, les Archives départementales proposeront également plusieurs rendez-vous. L’occasion de découvrir des espaces habituellement peu accessibles au public, comme les salles de tri, les magasins de conservation ou encore le coffre-fort. Deux expositions seront également proposées. La première revient sur 50 ans de patrimoine photographique à travers les collections de l’inventaire général du patrimoine des Hauts-de-France. La seconde, intitulée « Coupables ? Chroniques du banc des accusés », s’intéresse à l’histoire de la justice et à plusieurs procès.

Le château de Fère-en-Tardenois au programme

À Fère-en-Tardenois, le château sera lui aussi au cœur des animations. Les visiteurs pourront notamment s’initier à l’archéologie grâce à un atelier de fouille reconstituée et découvrir les différentes étapes du travail des archéologues. Un livret-jeux et un parcours numérique permettront également de parcourir le site en autonomie. Des visites guidées seront organisées pendant le week-end, avec une ouverture exceptionnelle de la cuisine médiévale et de la cave.

Plusieurs démonstrations viendront compléter le programme, autour de savoir-faire anciens comme la forge, la poterie, la sculpture sur bois ou encore la taille de pierre. De quoi profiter des Journées européennes du patrimoine pour découvrir ces lieux sous un autre angle.



