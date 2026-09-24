Aisne : un appel lancé pour la première Journée d’Histoire

Le Département de l’Aisne lance un appel à communications en amont de cette première édition, programmée le 22 janvier 2027. La démarche s’adresse aux chercheurs, historiens, étudiants, mais aussi aux personnes engagées dans l’étude et la valorisation de l’histoire locale. Les contributions pourront porter sur différents aspects de l’histoire du territoire axonais et prendre la forme d’une étude, d’un travail de recherche ou d’une présentation consacrée à un sujet spécifique. À travers cette journée, le Département souhaite créer un espace d’échanges entre spécialistes et grand public, tout en donnant davantage de visibilité aux travaux consacrés au patrimoine et à l’histoire de l’Aisne. Les personnes intéressées ont jusqu’au 15 octobre 2026 pour transmettre leur proposition, selon les modalités précisées dans l’appel à contributions.

Le patrimoine historique, un levier territorial

À l’échelle nationale, la valorisation du patrimoine constitue également un enjeu pour les territoires. Les collectivités s’appuient sur les archives, les musées, les sites historiques et les manifestations culturelles pour renforcer l’attractivité locale et développer l’offre touristique. Ces initiatives peuvent contribuer à soutenir les activités liées au tourisme, à l’hébergement, à la restauration et aux commerces, tout en favorisant la transmission des connaissances et l’appropriation du patrimoine par les habitants.