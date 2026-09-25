Recrutement par simulation pour les Textiles de Vaucouleurs

MRS. Derrière cet acronyme se cache la méthode de recrutement par simulation. Un outil de plus en plus utilisé par France Travail dès que l’opportunité de plusieurs recrutements se précise sur un territoire. «Cette proposition permet aux employeurs de sortir des critères habituels pour sélectionner les candidats non pas sur leurs compétences, leurs expériences ou leurs diplômes, mais bien sur leurs habiletés», explique Philippe Guéry, le directeur de l’agence de Commercy de France Travail. Après avoir eu recours cette année, sur ce bassin d’emploi, à la MRS pour Intermarché, Safran ou encore la Poste, le dispositif a été mis à profit de l’entreprise Textiles de Vaucouleurs. Une information collective a été organisée en amont pour convaincre et identifier une trentaine de demandeurs d’emploi. «Quand une entreprise ne trouve pas, nous devons aller chercher d’autres profils qui puissent coller à ses besoins. Dans ce sens la MRS a toute son utilité», ajoute le responsable. Mi-septembre, trois sessions se sont donc enchaînées pour justement sélectionner trente demandeurs d’emploi.

Sous-préfecture et France Travail unis

C’est au sein même de la sous-préfecture de Commercy que les tests grandeur nature ont eu lieu. «Nous hébergeons France Services, ce qui est une spécificité et une chance pour garder le lien avec la population et avec les nombreux partenaires. Nos locaux nous permettent d’accueillir ce genre de mise en situation», confie Éric le Roux, le sous-préfet de Commercy, témoin de l’ambiance studieuse de cette approche ludique basée sur des cas pratiques. Douze profils ont été sélectionnés. Tous vont désormais entrer dans un parcours de formation prodiguée en interne dans l’entreprise implantée à Vaucouleurs avec l’objectif de les qualifier pour maintenir un «savoir-faire» avec la signature d’un contrat à durée indéterminée à la clé. «Sur le bassin d’emploi, de nombreuses entreprises recrutent actuellement avec Safran, Saint-Michel… nous avons cette capacité à mobiliser sous l’impulsion de la préfète pour les accompagner au mieux», avertit le sous-préfet de Commercy.