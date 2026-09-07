L'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (Andra) et l'Université de Lorraine ont officialisé le renouvellement de leur coopération scientifique historique. Cet engagement, qui s'étend sur la période 2026-2031, consolide plus d'un quart de siècle de travaux communs. Initialement centré sur les géosciences depuis l'implantation du laboratoire souterrain en Meuse/Haute-Marne en 2000, ce partenariat s’ouvre désormais vers une forte interdisciplinarité.

Un socle scientifique élargi au numérique et à l'intelligence artificielle

Le nouvel accord se structure autour de quatre axes majeurs : la formation, l'environnement, les géosciences et les technologies de pointe. L'intégration de la robotique et de l'intelligence artificielle représente un enjeu crucial pour la surveillance des installations de stockage. L'école des Mines de Nancy et l'Andra partagent déjà une chaire dédiée à ces applications en milieux complexes, essentielle pour la future phase pilote industrielle du projet Cigéo.

Pour Hélène Boulanger, présidente de l’Université de Lorraine, cette alliance répond à une mission territoriale forte : «Ce nouvel accord nous permet aujourd’hui d’aller plus loin, en mobilisant la diversité de nos expertises pour produire de nouvelles connaissances, former les générations futures et contribuer à éclairer les transformations de notre territoire».

Une coopération d’envergure européenne ancrée dans la région

Ce partenariat historique dépasse les frontières régionales pour s’inscrire dans une dynamique communautaire, notamment à travers les programmes de recherche européens EURAD et EURAD-2, pilotés par l'Andra. Les liens étroits avec l'École nationale supérieure de géologie (ENSG) garantissent également un vivier de compétences locales et des formations de terrain d'excellence.

«Le renouvellement de notre collaboration témoigne de notre volonté commune de poursuivre cette dynamique tout en élargissant le champ de cette coopération à des domaines scientifiques et techniques moins explorés tels que l’intelligence artificielle ou encore les sciences humaines et sociales», souligne Lydie Evrard, directrice générale de l’Andra.