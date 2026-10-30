L'économie française, à l'arrêt, ne pourra redémarrer que si le redressement prévu par le gouvernement dans le budget 2027 a lieu, a prévenu vendredi le ministre français de l'Economie et des Finances, Roland Lescure. "Cela fait trois trimestres que la croissance n'est pas au rendez-vous", a-t-il rappelé. Selon l'Insee, notre PIB a reculé de 0,1% au troisième trimestre, après avoir stagné au deuxième trimestre et reculé de 0,2% au premier. "La conclusion de tout ça, c'est qu'en 2026, l'économie française est à l'arrêt", a résumé M. Lescure.

Rassurer les investisseurs

Cette situation résulte d'une conjonction inédite de chocs internes et externes, a-t-il rappelé en évoquant notamment la canicule de l'été et les tensions géopolitiques autour du détroit d'Ormuz qui alimentent la flambée des cours des carburants. "Je le dis et je le répète et je le répéterai jusqu'au bout : on a besoin d'un budget, on a besoin d'un déficit budgétaire à 5% ou moins. C'est absolument indispensable pour retrouver le chemin de la croissance et rassurer tous les investisseurs et les entreprises sur le fait que "la France ne va pas à la crise".

Le projet de budget 2027 de la France, en cours d'examen à l'Assemblée nationale, a pour objectif de ramener le déficit public à 5% du produit intérieur brut, après 5,4 % en 2026. Mais son adoption apparaît très incertaine, faute de majorité et à l'approche de l'élection présidentielle.

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