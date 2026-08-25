Le Campus Sciences prépare son grand rendez-vous de rentrée. Baptisé L’Intervalle, l’événement se déroulera le jeudi 3 septembre, de 11 h à 18 h, sur le parking du bâtiment Henri-Poincaré, à Vandœuvre-lès-Nancy. Organisé par la Faculté des Sciences et Technologies, ce village de la vie étudiante vise notamment à faciliter les premiers pas des nouveaux étudiants sur le campus.

Découvrir toutes les facettes de la vie étudiante

Les étudiants pourront circuler librement entre les différents stands et échanger avec les équipes universitaires, les associations et les partenaires présents. L’objectif : réunir en un même lieu les interlocuteurs et ressources susceptibles de les accompagner tout au long de leur parcours : sport, santé, aides sociales, transports, culture, mobilité internationale, ressources numériques ou encore accompagnement des étudiants en situation de handicap.

La vie associative sera également à l’honneur, avec l’occasion pour les étudiants de découvrir les activités proposées sur le campus et de nouer de premiers contacts.

La journée se prolongera en soirée. À partir de 18 h 30 et jusqu’à 23 h, place à un concert pour permettre aux étudiants de poursuivre les échanges dans une ambiance plus festive. Une manière de compléter les traditionnelles réunions de rentrée, qui débuteront dès le 1er septembre à la Faculté des Sciences et Technologies.