L'action permet de présenter les services de l'U2P mais aussi et surtout d'entendre les problématiques rencontrées, liées à la profession, un problème au sein de l‘entreprise, avec la municipalité... Ce jeudi 22 octobre à partir de 9h, les rencontres se feront à l'improviste chez les professionnels de la ville jusqu'à 16h30 environ, en présence de Marie-Andrée Roulleau, la présidente de l'U2P des Hauts-de-France, et Thierry Deshayes, le président de l'U2P de l'Oise. «L'objectif de ces rencontres est de prendre le pouls de l’économie de proximité pour défendre les intérêts des professionnels auprès des différents acteurs», communique l'U2P régionale.

Promouvoir l'économie de proximité

L’Union des entreprises de proximité est l’une des trois organisations interprofessionnelles patronales. Elle représente les entreprises de l’artisanat, du commerce de proximité et des professions libérales. C’est l’organisation qui représente le plus grand nombre d’entreprises : deux tiers des entreprises, 190 000 professionnels et 400 métiers différents. Elle expose ses missions : «Défendre les intérêts des entreprises de proximité, représenter les employeurs indépendants, promouvoir l’économie de proximité et proposer des mesures adaptées aux entreprises de proximité».