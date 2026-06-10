«L'urbanisme émotionnel» en débat à Boulogne-sur-Mer

Et si on favorisait le bien-être, le lien social et une meilleure qualité de vie dans des villes toujours plus denses ? Tel est le postulat du concept SenCité, qui prône un espace urbain réhumanisé, en intégrant les «dynamiques affectives en sensorielles» de l'environnement quotidien. Fondée sur une méthode scientifique nourrie par les retours des usagers, cet «urbanisme émotionnel» ouvrirait des perspectives pour imaginer des villes plus inclusives et plus vivables.

Le déjeuner-débat du Cercle Côte d'Opale Synergie permettra de découvrir le concept et d'échanger autour des applications possibles dans le Boulonnais, à travers les interventions des deux fondateurs de SenCité : Olivia Cuir d'Esprit des Sens et Thierry Roche, architecte DPLG et urbaniste. Créé en 1994, le Cercle Côte d'Opale Synergie organise tout au long de l'année des tribunes, des débats et des rencontres autour des thèmes du développement et de la valorisation du littoral et de ses habitants.

Jeudi 2 juillet à partir de 12h.