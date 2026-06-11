L'UTC rejoint Quatrium pour accélérer la transformation industrielle

L’Université de Technologie de Compiègne rejoint Quatrium Hauts-de-France grâce à des financements de la Région et de l’Europe. Le projet vise à assurer aux entreprises un accompagnement par des spécialistes afin de sécuriser les projets de modernisation. Des parcours personnalisés sont proposés pour chaque entreprise. De l’avis technique jusqu’à l’aide à la mise en place, l'UTC apporte des solutions qui viennent compléter celles des autres partenaires. Un espace dédié à l'UTC permet de présenter les nouvelles technologies aux industriels locaux.

Dans cette dynamique, Le CETIM, qui s’adresse par nature aux industries mécaniques, a accueilli les premières entreprises sur ses plateformes en 2022. L’UTC vient compléter l’approche avec des entreprises de la chimie et l’agro-industrie. Il s’agit de développer des outils connectés dans les process de fabrication, par exemple une ligne de convoyage intelligente. L’objectif de la plateforme est d’accélérer la transformation numérique et la transition écologique et énergétique des PME/ETI via un accompagnement à la carte de chaque entreprise.

Implémenter les technologies en usine

«Les équipes et experts UTC conseilleront les entreprises selon leurs projets : choix de solutions, intégration durable, tests, fiabilisation des investissements, industrialisation ou encore formation du personnel, décrit Muriel Windholtz, chargée des opérations et relations entreprises du projet Quatrium Hauts-de-France, à l'UTC. Quatrium vise à répondre à des questions que se posent les PME industrielles. Comment tirer parti de la transition numérique dans l’usine ? Comment intégrer l’économie circulaire tout en restant compétitif ?»

La proposition est de faire découvrir l’apport des nouvelles technologies dans l’usine, via des séminaires et workshops, de voir ces technologies en œuvre et de passer à l’action en implémentant ces technologies au sein des entreprises. Pour Julien Le Duigou, professeur des universités à l'UTC en ingénierie mécanique au laboratoire Roberval et responsable de la filière production intégrée et logistique au sein de Quatrium Hauts-de-France à l'UTC, «cette plateforme est en phase avec la stratégie de l'UTC puisqu'il allie à la fois de l'enseignement, de la recherche et du lien avec les entreprises, ce qui constitue l'ADN de l'UTC».