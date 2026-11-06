Il faudra être généreux ce week-end dans les 200 points de vente du Nord ainsi que dans la centaine d'écoles et de mairies qui participent à l'opération durant les prochaines semaines. Chaque don compte alors que le département – le plus pauvre de France – voit sa précarité augmenter avec 103 000 personnes touchées. Et surtout, les profils évoluent : des familles, notamment monoparentales, mais aussi des seniors, des travailleurs pauvres et de nombreux étudiants. «On observe une hausse de 30% dans les épiceries sociales des universités» déplore Marion Fourrier. La directrice de la Banque Alimentaire du Nord ne cache pas son inquiétude sur la collecte de ce week-end. Ce moment indispensable – il représente 6% des dons annuels en seulement trois jours – pourrait aussi pâtir du contexte social actuel, marqué par les blocages et les manifestations et donc, moins de consommateurs au rendez-vous dans les magasins.

330 tonnes récoltées en 2025

4 000 bénévoles sont attendus à partir d'aujourd'hui. L'an dernier, 330 tonnes de denrées ont été récoltées permettant la distribution de 800 000 repas. Habituellement organisée le dernier week-end de novembre, la Collecte Nationale des Banques Alimentaires a été repensée. En avançant l'événement, les Banques Alimentaires espèrent maximiser la générosité des Français en s'éloignant du Black Friday et des achats de fin d'année. Les denrées récoltées dans le Nord seront triées dans le grand entrepôt situé au Port de Lille, pour être ensuite redistribuées auprès des 190 associations nordistes partenaires.

Le travail est colossal dans un département où un habitant sur cinq vit sous le seul de pauvreté. «Nos approvisionnements auprès des supermarchés ont évolué : en ces temps de difficultés économiques, les stocks sont rationalisés par les enseignes, il y a davantage de dates courtes, et donc, moins de dons pour la Banque. Du côté des industriels, nous constatons une baisse de 40% depuis le début de l'année» poursuit Marion Fourrier. Elle en appelle également au mécénat, avec un engagement au-delà du don financier et dans une vraie logique de partenariat entre l'association et les entreprises.