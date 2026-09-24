À l’occasion de la Journée européenne de l’agriculture biologique, plus de 60 des 117 services de restauration des lycées régionaux ont participé, mardi 22 septembre, à une opération autour des produits bio et locaux. Plus de 30 000 élèves, enseignants et membres des communautés éducatives ont bénéficié d’un repas composé de produits issus de l’agriculture biologique et du territoire.



La Région veut désormais inscrire cette démarche dans la durée. Son objectif est d’atteindre 75% de produits bio et/ou locaux dans les restaurants scolaires d’ici 2028. La restauration des lycées représente près de 63 000 repas par jour, soit environ 10 millions par an. Le marché alimentaire de ces établissements atteint environ 25 millions d’euros annuels.

Un déploiement jusqu’en 2027

La nouvelle politique alimentaire régionale est désormais regroupée sous le nom «Menu BFC», pour «Bon, Frais et de Chez nous». Elle doit favoriser les achats auprès des producteurs régionaux, tout en développant les actions sur le gaspillage alimentaire, l’approvisionnement local et l’éducation au goût.



Son déploiement est progressif. Après Dijon et Besançon, la Haute-Saône et une partie de la Côte-d’Or ont rejoint le dispositif en janvier 2026. Le Jura et la Saône-et-Loire sont concernés depuis septembre 2026. L’Yonne et la Nièvre suivront en janvier 2027, puis le Territoire de Belfort et le reste du Doubs en septembre 2027.