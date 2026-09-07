La Bourse de Paris termine en légère hausse

La Bourse de Paris a fini en légère hausse lundi, en l'absence de Wall Street fermée pour un jour férié, au terme d'une séance ballotée entre prix élevés de l'énergie et regain d'enthousiasme pour la tech.

Le CAC 40 a pris 0,33% à 8.306,15 points. Vendredi, l'indice vedette parisien avait cédé 0,09%.

Les marchés européens ont évolué au ralenti ce lundi, en l'absence des investisseurs américains à Wall Street.

Et le niveau élevé des prix de l'énergie a maintenu sous pression les places du continent, particulièrement dépendant des importations d'hydrocarbures pour son approvisionnement.

"L'escalade des tensions au Moyen-Orient et les informations faisant état d'attaques réciproques de navires entre les États-Unis et l'Iran dans le détroit d'Ormuz maintiennent les prix de l'énergie à la hausse", explique Ipek Ozkardeskaya, analyste pour Swissquote.

L'Iran a menacé dimanche les États-Unis d'une réponse "plus rapide, plus intense et plus douloureuse". Sur le plan diplomatique, les négociations pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient restent, elles, dans l'impasse.

Vers 18H00, le Brent de la mer du Nord, la référence mondiale du pétrole, gagnait encore 1,52% à 97,74 dollars.

Sur la cote parisienne, TotalEnergies (+1,58% à 77,30 euros) a profité de cette hausse des prix du brut.

Les valeurs liées à l'IA plébiscitées

Les valeurs technologiques et liées à l'essor de l'intelligence artificielle ont en revanche profité d'un "regain d'enthousiasme pour l'IA après qu'OpenAI a dévoilé GPT-6 Astra, son modèle le plus avancé à ce jour", souligne Ipek Ozkardeskaya.

Il serait capable, selon l'entreprise, de se servir seul d'un ordinateur et serait muni d'un dispositif pouvant l'arrêter s'il sort de son cadre.

A Paris, les entreprises de semi-conducteurs Soitec (+11,73% à 143,43 euros) et STMicroelectronics (+4,08% à 46,64 euros) ont particulièrement profité de ce dynamisme.

Les semi-conducteurs sont indispensables pour construire les centres de données pour l'IA, et le secteur est par conséquent l'un des principaux bénéficiaires des investissements massifs des géants de la tech dans cette technologie.

Les spécialistes des infrastructures électriques Schneider Electrics (+2,60% à 295,50 euros) et Legrand (+2,59% à 144,55 euros) ont eux aussi grimpé, car une grande partie de leurs perspectives de croissance sont aussi liées au développement de ces centres de données.

En Europe, l'attention se portera cette semaine sur la réunion de la Banque centrale européenne (BCE), qui pourrait relever son taux de référence d'un quart de point à 2,5% pour freiner l'inflation, au plus haut depuis trois ans en zone euro.

Or, cette perspective intervient alors que les taux d'intérêt flambent déjà partout sur le continent.

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