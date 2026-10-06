La Bourse de Paris va de l'avant, Alstom sur les rails

La Bourse de Paris est portée mardi matin par les bons résultats de Wall Street la veille et une pause dans la hausse des taux et du pétrole, tandis que hors de l'indice CAC40, l'action Alstom grimpe après l'annonce d'un accord au Vietnam.

Vers 10H45, le panier des 40 valeurs parisiennes gagnait 59,24 points à 7893,88 (+0,75%).

Lundi, le "CAC" avait reculé (-0,80%, soit 63,09 points, à 7.834,10 points), entraînée par la chute de Schneider Electric (-9,97%) et la défiance des investisseurs envers les actifs français, en raison des incertitudes politiques et budgétaires

Comme les autres marchés européens, la Bourse de Paris bénéficiait mardi du vent d'optimisme qui a soufflé la veille sur Wall Street où le Nasdaq Composite a battu un nouveau record malgré des taux d'emprunt au plus haut.

Le Nasdaq a été porté par les valeurs technologiques comme Nvidia (puces), première capitalisation boursière mondiale.

"La tech continue d’écrire l'histoire. La bulle de l'IA ne semble pas (encore) prête à éclater", résume Antoine Andreani de XTB France.

"Wall Street fait donc le pari que la croissance des bénéfices liés à l'IA restera supérieure à la hausse du coût du capital", ajoutent les analystes d'Aurel en parlant de "paradoxe américain".

"Le sentiment est différent en Europe", tempère cependant Ipek Ozkardeskaya de Swissquote. "La faible exposition au secteur technologique et la nature plus cyclique des actions européennes les rendent plus vulnérables à la hausse des coûts d'emprunt que leurs homologues américaines".

Détente sur le taux français

Le taux d'emprunt français, scruté par les marchés parce qu'il alourdit les intérêts payés sur la dette du pays, revenait à 4,73% contre 4,85% en clôture la veille. L'écart avec l'Allemagne (3,44%) se réduisait.

"La France est +too big to fail+ (trop importante pour faire faillite) et le marché sait que la BCE dispose des outils (...) pour plafonner les rendements (les taux)", résume Neil Wilson de Saxo.

"L'inquiétude porte plutôt sur le risque de contagion à l’ensemble de la zone euro (...) et des risques politiques accrus à l'approche de l'élection présidentielle française de l'an prochain", ajoute-t-il.

Mardi, les marchés suivaient de près la conférence de presse de la favorite des sondages, Marine Le Pen, qui a promis aux investisseurs "140 milliards d'euros nets d'économie" d'ici 2032 par rapport à 2026, plaidant pour "une rupture politique" pour éviter le "défaut" de paiement de la France.

Alstom en tête

Parmi les valeurs, Stellantis (+3,46% à 4,12 euros) séduisait les investisseurs tout comme CapGemini (logiciels et solutions informatiques, +3,23% à 111,90 euros) et la Société Générale (+3,12% à 68,05 euros).

Hors CAC 40, Alstom réalisait une des meilleures performances du jour (+5,67% à 16,32 euros) après l'annonce de la conclusion d'un accord avec Vingroup pour la fourniture de rames de métro au Viet Nam.