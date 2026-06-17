La Canopée franchit une nouvelle étape sur son chantier à Dijon





La Canopée, un projet innovant et ambitieux, prend forme à Dijon avec la pose de son premier mur à ossature bois, réalisée par DBI le 2 juin. Imaginé par SETUREC - Maîtrise d'Oeuvre & Ingénierie, cet immeuble tertiaire se distingue par son utilisation de matériaux durables, alliant structure en bois et isolation en paille. La Canopée se positionne comme l'un des bâtiments tertiaires les plus hauts de France, tout en étant conçu pour être bas carbone et à énergie positive. Ce projet vise à repenser l'immobilier tertiaire en intégrant des objectifs environnementaux, économiques, et d'innovation.

Avec une superficie de 3 000 m², La Canopée deviendra le futur siège de Seturec et accueillera également d'autres entreprises comme Artelia et Ici Bourgogne. Ce bâtiment met en avant des solutions concrètes pour l'avenir de la construction, notamment l'utilisation de matériaux biosourcés et des méthodes constructives hors-site. Ce développement illustre la capacité de la région à promouvoir des initiatives responsables et bénéfiques pour le tissu économique local.