



Un atelier de coaching dédié aux paiements et garanties à l'international se tiendra le 13 octobre 2026 à Dijon, au sein des locaux de la Chambre de Commerce et de l'Industrie. De 9h00 à 17h30, les participants auront l’occasion d'approfondir leurs connaissances sur les techniques de paiement cruciales pour sécuriser les transactions internationales. L'événement, qui se déroulera dans la salle Pasteur au deuxième étage, vise à aider les entreprises à minimiser les risques d’impayés lors de leurs opérations d'import-export.

Au programme, les participants exploreront divers moyens de paiement tels que le virement bancaire, la remise documentaire et le crédit documentaire. Des études de cas pratiques seront également présentées pour illustrer les bonnes pratiques à adopter lors des échanges commerciaux internationaux. À l’issue de cette formation, les participants seront capables de sélectionner le moyen de paiement le plus adapté à leurs transactions et d’éviter les incohérences entre les différents documents liés à ces opérations.

Cette formation s'adresse à toute personne impliquée dans les opérations import-export ou souhaitant débuter dans ce domaine. Le coût de participation est fixé à 350€ HT par personne.